НГУ дал шанс молодым программистам выиграть 90 тысяч рублей своими навыками

17 ноября стартовал очный этап Открытой Всесибирской олимпиады по программированию имени Поттосина, участие в котором примут команды из разных регионов России и других стран, призовой фонд соревнования составляет почти 200 тысяч рублей, спонсорами выступили крупнейшие IT компании, передаёт корреспондент Сиб.фм 17 ноября с церемонии открытия.

Соревнование среди молодых программистов в НГУ проводят уже 18 лет подряд, организаторами выступили факультет информационных технологий университета, Сибирское отделение РАН и Институт систем информатики. В 2017 году в олимпиаде принимают участие 70 команд, половина из них приехала из других федеральных округов России, кроме того за призовой фонд поборются программисты из Украины, Беларуссии, Казахстана, Узбекистана и Киргизии.

«Это соревнование сделано всесибирским для того, чтобы привлечь ребят из Сибири соответственно, а открытая оно для того, чтобы приехали сильные команды из европейской части: Москвы и Питера. Пока ты варишься в низшей лиге, великим тебе не стать, соперничество с сильными командами поднимает уровень, безусловно. К тому же олимпийский принцип здесь главенствующий, то есть само состязание важнее победы», — рассказывает один из организаторов олимпиады, замдекана по аспирантуре ФИТ НГУ Арис Терсенов.

Команда, занявшая первое место, получит 90 тысяч рублей, такую же сумму разделят между собой два вице-чемпиона. Призовой фонд формируется в основном благодаря спонсорам олимпиады, ими выступают крупные IT компании, такие как "Яндекс", "JetBrains", «СКБ Контур» и "Guzik Technical Enterprises".

«Странно, что многие компании отказываются от такого. Это, во-первых, реклама, потому что студенты узнают о компаниях в основном на таких мероприятиях, во-вторых, у нас есть офис разработки в Новосибирске, и он требует новых специалистов, новых умов, и вот мы ищем их здесь уже не первый год», — прокомментировала помощник ивент-менеджера IT компании «СКБ Контур» Юлия Саских.

Фаворитом состязания считается команда из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики -- ребята уже становились победителями этой олимпиады в 2016 году, кроме того, у них за плечами участие в топовых турнирах по программированию. Механизм конкурса сбалансирован таким образом, что половина команд обязательно будет из Сибири: для них отборочные проходят более мягко, об этом говорят сами ребята.

«Мы участвуем уже не первый год, но ни разу не побеждали. Сама суть заданий простая: есть задачки по математике и нужно написать программу, которая их решает. Победить не надеемся, мы тут просто потому что весело и интересно», — рассказал частник команды из Тюмени Евгений Аманов.

Почти сразу после открытия и приветственных слов участники приступили к первому заданию олимпиады. Впереди несколько дней состязаний в программировании на языках Pascal, C, С++, Java, общение и обмен опытом, знакомство с Академгородком и «мистический квест» от организаторов. Закончится очный тур олимпиады 20 ноября.

Напомним, что в декабре 2016 года программисты из НГУ прошли в финал межнународной олимпиады IBM.