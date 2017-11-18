 

Новосибирские генетики выяснили возраст алкогольной и никотиновой зависимости

 18 ноября, 19:47
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Новосибирские генетики выяснили возраст алкогольной и никотиновой зависимости
фото с сайта oresist.org

Учёные Института цитологии и генетики СО РАН разработали систему анализа участков ДНК, которая позволяет установить возраст генов, отвечающих за развитие различных заболеваний; среди прочего выяснилось, что никотиновая и алкогольная зависимости зародились около 410 млн лет назад, в эру возникновения насекомых, узнал корреспондент Сиб.фм 18 ноября из сообщения пресс-службы института.

Новый метод основан на анализе так называемых генных сетей. Новосибирским учёным удалось создать компьютерных программу, которая позволяет комплексно рассмотреть процесс эволюции генов. Взгляд на систему в целом позволяет установить закономерности развития живых организмов, которые раньше были недоступны. На данный момент это первая в мире подобная работа.

«Такой подход позволяет извлекать новую информацию даже из ранее изученных по отдельности данных. Когда мы связываем эти данные послойно на едином «остове» генной сети, взаимосвязь различных процессов в клетке, которые часто изучали независимые группы учёных, становится заметной и доступной для дальнейшего анализа», — рассказывает ведущий научный сотрудник сектора компьютерного анализа и моделирования биологических систем кандидат биологических наук Сергей Лашин.

Иными словами, именно генные сети, а не отдельные участки ДНК, определяют строение организма, его внешний вид и внутреннее устройство. При помощи методики, разработанной учёными Сибирского отделения, удалось проанализировать и сопоставить эволюцию строения клеток различных живых организмов. Генетики наблюдают за отдельными схожими участками ДНК, сравнивают их роль в биологической сети и в результате получают информацию о возрасте конкретного гена.

«В ходе работы выяснилось, что, например, в развитии алкоголизма и никотиновой зависимости участвуют довольно древние гены, которые появились около 410 млн лет назад (что соответствует времени возникновения насекомых). А вот в развитии астма и ряда других аутоиммунных заболеваний задействованы гены, большая часть из которых появились около 55 млн лет назад, с возникновением приматов», -- сообщает пресс-служба института.

Исследование учёных основано на работах сибирских учёных Вадима Ратнера и Николая Колчанова, которые в 70-80-х годах XX века создали теорию генных сетей. Уже сейчас ведутся работы по применению данной методики анализа для выявления механизмов, отвечающих за развитие болезни Паркенсона.

Напомним, что в октябре сибирские генетики узнали, как генетика влиет на развитие ожирения.

 

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