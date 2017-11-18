Неизвестные второй раз подожгли «Академию кофе» в новосибирском Академгородке

Кофейня после открытия в 2016 году. Фото предоставлено «Академией кофе»

В новосибирском Академгородке снова случился пожар в кофейне сети «Академия кофе» — это второй поджог за полтора месяца, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения НГС 18 ноября.

Пожар случился 18 ноября около 3:30 — горели два окна и двери. Пожарные тушили возгорание в течение получаса. Владелица «Академии» Татьяна Павлова пояснила изданию, что кофейню подожгли двое мужчин, которых зафиксировали камеры видеонаблюдения.

«У нас строители там находились, они сообщили и пожарных вызвали. Камеры: два человека подошли, бензином облили — всё по старому сценарию. Камеры у „МясоRoob“ стояли. После первого пожара мы попросили их камеры повернуть в нашу сторону», — сообщила Павлова.

Ранее, утром 13 октября, эту кофейню уже поджигали. Камеры видеонаблюдения засняли парня, который поливал бензином скамейки, а затем поджёг их. Двумя месяцами ранее была попытка поджога кофейни сети в Красноярске, но поджигателя спугнули.

Как Татьяна Павлова заявляла корреспонденту Сиб.фм в октябре, в заведении начались ремонтные работы, и уже к середине декабря «Академия кофе» собиралась открыть двери для посетителей. Но после случившегося открытие придётся перенести на неопределённый срок. Восстановление кофейни ранее оценивалось в 6 млн рублей.

Напомним, в октябре «Академия кофе» объявила награду за информацию о поджигателе кофейни в новосибирском Академгородке в 100 тысяч рублей.