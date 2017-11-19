 

Стрельба в кемеровском ночном клубе закончилась смертью охранника

 19 ноября, 18:02
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Стрельба в кемеровском ночном клубе закончилась смертью охранника
Фото с сайта pixabay.com

Полиция задержала подозреваемого в убийстве охранника ночного клуба в Кемеровской области, узнал 19 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения областного МВД.

Инцидент произошёл в ночь на воскресенье, 19 ноября. Сообщение о стрельбе в клубе в городе Ленинске-Кузнецком поступило в полицию в 4:50.

Секьюрити пресекли драку в клубе и вывели зачинщиков из заведения. Один из участников конфликта разозлился и достал из автомобиля ружьё, вернулся в клуб, открыл огонь по охране и скрылся с места преступления.

От выстрелов пострадали два охранника, впоследствии один из них скончался в больнице. Известно, что это 25-летний житель Кемерова.

Правоохранители задержали стрелявшего, им оказался 31-летний житель Кемерова, ранее судимый. У него изъято незарегистрированное помповое ружьё, оружие отправили на экспертизу. Кроме того были задержаны ещё трое участников драки.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»), также решается вопрос о возбуждении ещё одного уголовного дела по статье 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»).

Напомним, в конце октября мужчина в Барнауле стрелял в квартирантов бывшей жены.

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