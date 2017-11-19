 

Житель Омска пойдёт под суд за убийство голубя

 19 ноября, 13:35
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Житель Омска пойдёт под суд за убийство голубя
Фото с сайта pixabay.com

Отец двоих детей убил на школьной площадке в Омске голубя — материалы уголовного дела переданы в суд, узнал 19 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Омской области.

Ранее омская полиция возбудила уголовное дело из-за стрельбы из рогатки по голубям. Инцидент произошёл 1 августа на футбольном поле на территории школы. Нетрезвый 31-летний мужчина выстрелил камнем из рогатки в голубя, а потом добил его палкой. Это произошло на глазах у детей, хотя они кричали и просили его остановиться. Родители детей сфотографировали тело птицы и рассказали о случившемся в соцсетях.

Полиция нашла подозреваемого. Он был ранее неоднократно судим за имущественные преступления. Известно также, что он воспитывает двоих малолетних детей.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Материалы дела переданы в суд. Максимальное наказание, согласно данной статье, — арест на шестимесячный срок.

Мужчина раскаялся в убийстве птицы и объяснил своё поведение воздействием алкоголя.

Напомним, в сентябре зарезавший щенка житель Красноярского края стал фигурантом уголовного дела.

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