 

Экс-главу новосибирской компании оштрафовали на 350 тысяч за невыплаты зарплат на 50 млн

 20 ноября, 19:25
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Экс-главу новосибирской компании оштрафовали на 350 тысяч за невыплаты зарплат на 50 млн
фото с сайта ovostibankrotstva.ru

20 ноября суд Центрального района Новосибирска вынес приговор бывшему руководителю компании «Сибнефтегеофизика» Станиславу Лосеву, который в 2016 году не выдал зарплату сотрудникам предприятия; по решению суда он обязан выплатить штраф в размере 350 тысяч рублей, ущерб от его действий составляет около 50 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры 20 ноября.

С января по июнь 2016 года генеральный директор новосибирской компании «Сибнефтегеофизика» не выплатил или задержал зарплату более чем 386 сотрудникам предприятия. Суд признал Станислава Лосева виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 145.1 УК РФ («Частичная невыплата свыше трёх месяцев заработной платы, совершённая из иной личной заинтересованности руководителем организации» и «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы»).

«Лосев из иной личной заинтересованности, имея на счетах ПАО „Сибнефтегеофизика“ денежные средства и реальную возможность выплачивать заработную плату работникам, с 15 января по 15 июля 2016 года частично не выплатил 119 работникам свыше трёх месяцев заработную плату, подлежащую выплате», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В процессе дела правоохранительные органы наложили арест на имущество Лосева: денежные средства на сумму больше 8 млн рублей и автомобиль «Тойота Ленд Крузер». Долг перед работниками погасят за счёт имущества компании в процессе её банкротства.

Напомним, что в мае экс-глава филиала Геофизической службы СО РАН получил срок за хищение 27 млн рублей.

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