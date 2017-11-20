Экс-губернатор Омской области займёт место сенатора от регионального парламента

Бывший глава Омской области Виктор Назаров займёт место депутата «Единой России» в региональном заксобрании, чтобы потом перейти в Совет Федерации, узнал корреспондент Сиб.фм из собщения на сайте «Коммерческие вести» 20 ноября.

Со ссылкой на источники в Москве издание сообщило, что с сенатором от Омской области Сергеем Поповым наконец-то удалось договориться о добровольной отставке. Что он получит за это, пока не известно. Место Поповцева в парламенте займёт бывший глава региона Виктор Назаров. Но для начала ему надо стать депутатом законодательного собрания.

Эксперты прогнозируют, что после этого Назаров из заксобрания перейдёт в Совет Федерации и вакансия в региональном парламенте снова освободится.

Напомним, в ноябре Владимир Путин вручил ордена и медали заслуженным людям России, среди которых бывшие главы регионов, оставившие свой пост в этом году, в том числе и сибирские экс-губернаторы.