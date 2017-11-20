 

Эвакуация прошла в омской мэрии, торговом комплексе и школах

 20 ноября, 14:38
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Эвакуация прошла в омской мэрии, торговом комплексе и школах
Фото из группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

В Омске вновь начались эвакуации, первой стала городская мэрия; после этого люди покинули здания бюро технической инвентаризации, торгового комплекса «Герцен Плаза», Арбитражного суда, образовательных учреждений и Казачьего рынка, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения издания «СуперОмск».

Люди эвакуировались из здания омского государственного технического университета, школ № 24, 28, 138 и гимназии № 76.

Подписчики группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте» также пишут об эвакуации Первомайского районного суда и здания городского департамента образования.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. По предварительным данным, причиной эвакуации стали сообщения о взрывных устройствах.

Напомним, что ноябре в Новосибирске снова начались эвакуации по причине «минирования».

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