Фестиваль «Белое пятно» расскажет о литературе и повседневности в Новосибирске

С 23 по 25 ноября в Новосибирске будет проходить всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» — в программе лекции, выставки и творческие встречи с известными учёными и авторами, узнал 19 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов.

Фестиваль «Белое пятно» станет местом встречи известных писателей, филологов, журналистов, литературных критиков и редакторов. Организатором является Новосибирская государственная областная научная библиотека при поддержке областного министерства культуры.

«Название литературного фестиваля навеяно романом Михаила Михеева „Тайна белого пятна“, но трактуется сегодня шире и символичнее — как личное пространство человека, испытывающего постоянную потребность в новом читательском опыте, в ярких литературных впечатлениях», — рассказали организаторы фестиваля.

22 ноября, в день, предшествующий фестивалю, состоится презентация новосибирского проекта «Поэту по портрету».

В первый день фестиваля, 23 ноября, в театральном зале библиотеки пройдёт лекция писателя и публициста Александра Мелихова «Красота спасающая и убивающая», начало в 17:00. Кроме того, в этот же день на 18:00 запланировано открытие выставки арт-объектов Павла Арсеньева «Материальная поэзия» и вечер переводов восточной поэзии «Поднебесная хризантема. 30 веков китайской поэзии» с Юрием Ключниковым.

24 ноября в 15:30 в театре «Старый дом» состоится встреча с доктором филологических наук Игорем Силантьевым — «Стоп-кран. Короткая проза и стихи». В 18:30 в областной библиотеке пройдёт встреча с участниками Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно».

В последний фестивальный день, 25 ноября, в театральном зале библиотеки участников ждёт встреча с гостями из Москвы Анной Козловой и Александром Снегирёвым под названием «Люди как книги». Начало в 14:00.

В 15:30 в конференц-зале начнётся лекция филолога, фольклориста и антрополога Светланы Адоньевой «Метафизика повседневности и священное. Российский случай».

«Исследователь утверждает, что современный россиянин, воспитанный отечественной школой с её наивным позитивизмом, мало знает о собственной жизненной практике. А это — та повседневная работа по признанию, контролю и любви, которую совершает каждый, не выпуская из рук гаджет, принимая и вручая подарки, пропалывая родительские дачные грядки, выбирая себе одежду или образование для детей, множа свои фотографии в социальных сетях, ухаживая за могилами», — раскрыли тему лекции организаторы.

Также ряд встреч пройдёт в Новосибирском госуниверситете, в НГТУ, в школах, книжных магазинах и на арт-площадках города. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте областной библиотеки.

Напомним, в сентябре независимый поэтический проект презентовал альманах на свежем воздухе в Новосибирске.