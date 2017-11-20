Иркутский суд попросил губернатора призвать советника к ответу за ложь

Иркутский областной суд предложил губернатору высказать свою позицию относительно высказываний о взятках и об отставках судей, прозвучавшей из уст советника Сергея Шишкина, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы иркутского областного суда.

Ранее Сергей Шишкин в эфире радиопередачи заявил изданию «Комсомольская правда», что заместитель председателя Иркутского областного суда по административным делам Николай Новокрещенов задержан на 48 часов, другие восемь иркутских судей подали в отставку. Причиной стала взятка на сумму 8 млн рублей. Также советник губернатора сообщил об обысках в здании суда по факту получения судьями взяток на сумму 8 млн рублей.

Пресс-служба суда опровергла эту информацию, сообщив, что Новокрещенов подал заявление об отставке, однако его никто не задерживал, увольнений судей также не было.

«Иркутский областной суд сожалеет о некомпетентном, деструктивном поведении советника губернатора Иркутской области 17 ноября 2017 года», — пишет пресс-служба ведомства в понедельник, 20 ноября.

Сотрудники суда попросили губернатора Сергея Левченко дать оценку компрометирующим словам советника.

Напомним, в сентябре активист предложил новосибирскому депутату сложить полномочия после скандала на штрафстоянке.