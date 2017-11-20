Лжетеррорист из Новосибирской области по приговору суда остался без телефона

В Татарском районе Новосибирской области вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, признанного виновным в ложном сообщении о минировании школы в селе Казаткуль, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения региональной прокуратуры.

Звонок о заложенном в здании школы взрывном устройстве поступил сторожу учреждения 18 сентября ночью. Информация тут же была передана в полицию и ФСБ, к школе были вызваны медики. Прибывшие сотрудники экстренных служб осмотрели здание и прилегающую территорию, но не обнаружили никаких взрывных устройств либо веществ.

Вскоре была установлена и личность лжетеррориста, который звонил в школу с личного мобильного телефона. В ходе общения со следователями мужчина признал свою вину и рассказал, что в реальности никакого взрывного устройства не было. В момент звонка он осознавал свои действия, что сподвигло его на этот поступок, не ясно.

Татарским районным судом мужчина был признан виновным по части 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве», дело было рассмотрено в порядке особого судопроизводства. Суд приговорил лжетеррориста к штрафу в 15 тысяч рублей и постановил не возвращать мужчине его мобильный телефон, изъятый в качестве вещественного доказательства.

Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирской полицией задержан 40-летний житель Заельцовского района, который сообщил в диспетчерскую службу «112» о якобы заложенной в одном из зданий бомбе.