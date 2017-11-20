Мэр Новосибирска предложил Виктору Толоконскому должность старшего советника

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть планирует назначить советником по политическим вопросам бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения газеты «Коммерсантъ» 20 ноября.

Ушедший в октябре с поста губернатора Красноярского края Виктор Толоконский может получить должность старшего советника мэра Новосибирска по политическим вопросам.

Источник, сообщивший информацию изданию, уточнил, что это будет «специальная должность», которая «даст возможность Виктору Толоконскому не быть муниципальным служащим».

Пресс-секретарь мэра Артём Роговский не смог прокомментировать информацию о предстоящих кадровых перестановках, подчеркнув, что подобного рода комментарии уполномочен давать только сам Анатолий Локоть.

Стоит отметить, что у мэра Новосибирска есть несколько советников по разным направлениям деятельности. Среди них, в частности, однопартиец Локтя коммунист Сергей Клестов, избранный в этом году в законодательное собрание Новосибирской области.

Напомним, что вопрос о трудоустройстве Виктора Толоконского звучит с тех пор, как он вернулся в Новосибирск.