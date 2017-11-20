 

Мэр Новосибирска предложил Виктору Толоконскому должность старшего советника

 20 ноября, 15:45
были упомянуты
подходящие темы
Мэр Новосибирска предложил Виктору Толоконскому должность старшего советника
Фото Ильнара Салахиева

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть планирует назначить советником по политическим вопросам бывшего губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения газеты «Коммерсантъ» 20 ноября.

Ушедший в октябре с поста губернатора Красноярского края Виктор Толоконский может получить должность старшего советника мэра Новосибирска по политическим вопросам.

Источник, сообщивший информацию изданию, уточнил, что это будет «специальная должность», которая «даст возможность Виктору Толоконскому не быть муниципальным служащим».

Пресс-секретарь мэра Артём Роговский не смог прокомментировать информацию о предстоящих кадровых перестановках, подчеркнув, что подобного рода комментарии уполномочен давать только сам Анатолий Локоть.

Стоит отметить, что у мэра Новосибирска есть несколько советников по разным направлениям деятельности. Среди них, в частности, однопартиец Локтя коммунист Сергей Клестов, избранный в этом году в законодательное собрание Новосибирской области.

Напомним, что вопрос о трудоустройстве Виктора Толоконского звучит с тех пор, как он вернулся в Новосибирск.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Знания по кирпичикам

 31 октября, 12:03 • колонка
Татьяна
координатор учебного центра

Давай, до свиданья!

 30 октября, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук
 23 октября, 08:00 • репортаж

Мистер Хрюн, Великий опоздун и Противный Тролль

Каким должен быть образ идеального HR-специалиста и какие методики внедряются для соискателей-представителей разных поколений — репортаж с конференции «Зарплаты.ру».
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
присоединяйтесь!
    