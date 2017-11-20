 

Морозы обойдут стороной Новосибирскую область в ближайшие дни — синоптики

 20 ноября, 15:52
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Морозы обойдут стороной Новосибирскую область в ближайшие дни &mdash; синоптики
Фото Марии Тищенко

Синоптики составили прогноз погоды, согласно которому с 21 по 23 ноября в Новосибирской области температура не опустится ниже −9 °С, рассказал корреспонденту Сиб.фм 20 ноября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По его словам, в Новосибирской области ночная температура воздуха будет в пределах −3... −9 °С, а дневная — +1... −5 °С. Также он отметил, что в течение декады возможны похолодания до −14 °С, но в «ближайшие дни морозы не ожидаются».

«Мы полагаем, что погода будет удерживаться в зоне влияния циклонических возмущений, которые будут перемещаться по району западной Сибири. Температурный фон в эти дни будет однородный. Погода будет с осадками, метелями, порывистыми ветрами до 20 метров в секунду», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, что 10 ноября гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области.

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