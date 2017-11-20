 

Новосибирские бары открыли горнолыжный сезон в Шерегеше

 20 ноября, 19:27
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Новосибирские бары открыли горнолыжный сезон в Шерегеше
фото с сайта glancejournal.ru

Власти Кузбасса официально открыли зимний сезон одного из самых популярных горнолыжных курортов России, туристы нашли недостаточно снега на склонах горы, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм после визита в Шерегеш.

Власти Кузбасса официально открыли горнолыжный сезон в Шерегеше и отметили День Снежного человека 17 ноября. В Шерегеш приехал первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов, губернатор Аман Тулеев не смог приехать сам.

Тёплая погода сочеталась с едва достаточным количеством снега на секторе А и секторе Е, сноубордистка Ева из Новосибирска сломала руку о камни на секторе Е, выяснил корреспондент Сиб.фм. Ситуация со снегом поменялась только 19 ноября, с началом затяжного снегопада.

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Публикация от Little drone (@187aerial_drone)

Новокузнецкая группа The Maugleez собрала аншлаг на открытии новосибирского бара The Rooks в Шерегеше. Основатели бара расширили меню кухни и доработали интерьер, а также сделали акцент на эксклюзивные напитки от крафтовых пивоварен Сибири и пропаганду столичной культуры потребления слабоалкогольных напитков на курорте.

Также бар The Rooks провёл традиционный «Турнир волшебников» — дуэль на фейерверках по мотивам «Гарри Поттера».

Новосибирский бар Grelka отпраздновал четырёхлетие 17 ноября с помощью новосибирской DJ Ole и томского DJ Da Men. Бармены постарались пораньше открыть сезон, ещё 2 ноября, организовав неделю скидок. По признанию менеджера Grelka Расима, в конце ноября — начале декабря откроется бургерная Chill’n’ Grill с демократичными ценами, слабоалкогольными напитками и посадочным залом на 40-50 человек.

В Шерегеше открылась первая очередь апарт-отеля «Губернский», рассчитанного на 53 туристов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. По данным пресс-службы администрации Кемеровской области, открылся первый оздоровительный центр «Термальный центр».

Инвестиционная гостиная губернатора открылась в отеле «Ольга», она будет работать как общественная приёмная инвестиционного уполномоченного Кемеровской области.

До конца сезона 2017-2018 года в Шерегеше будут открыты ещё три гостиницы на 200 человек и туристический центр «Шория-порт» с вертолётным комплексом. Всего на курорте действует 220 объектов для туристов: отели, подъёмники и рестораны.

Четыре новых подъёмника: «Мустаг — 4», «Олимпия — Экспресс», «Подбрасывающий» и подъёмник на горе Утуе позволят увеличить пропускную способность трасс более чем на треть, уверены в администрации Кемеровской области. Торжественное открытие «Мустага-4» ожидается не ранее 25 ноября, остальные новые подъёмники откроются позже.

Напомним, что в июле 2016 года консалтинговая компания Cushman & Wakefield выиграла тендер на разработку концепции второй очереди горнолыжного курорта Шерегеш стоимостью около 8,5 млрд рублей.

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