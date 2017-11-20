 

Новосибирские музыканты исполнили Despacito и сняли клип для передачи «Вечерний Ургант»

 20 ноября, 00:05
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Новосибирские музыканты исполнили Despacito и сняли клип для передачи «Вечерний Ургант»
Стоп-кадр из видеоролика

Выпускники новосибирской консерватории исполнили хит Despacito на русских народных инструментах и сняли клип в условиях сибирской зимы для телепередачи «Вечерний Ургант», рассказал корреспонденту Сиб.фм музыкант Василий Юрченко 20 ноября.

Как пояснил Василий Юрченко, видео записано специально для передачи «Вечерний Ургант» на конкурс лучшего исполнения песни Despacito на народных инструментах.

20 ноября на эфир телешоу приглашён исполнитель хита Despacito Луис Фонси из Пуэрто-Рико. К его визиту в Instagram-аккаунте передачи было опубликовано объявление о конкурсе: требовалось сыграть на русских народных инструментах эту песню, записать на видео и прислать видеоролик в редакцию. Среди рекомендованных инструментов были балалайка, баян, бубен, гармонь, гусли, домра, ложки, варган, волынка, охотничий рог, семиструнная гитара, свирель, свистулька, трещотка.

«Самые оригинальные ролики мы покажем Луису Фонси, они попадут в эфир нашей программы!» — пообещали авторы объявления.

Съёмки сибирского варианта Despacito проходили 17 ноября в районе улицы Татьяны Снежиной в Новосибирске. Выпускники консерватории Василий Юрченко, Павел Михайловский и Кирилл Мелентьев сыграли песню на фоне берёз и снега.

«Мы увидели объявление о конкурсе. Собрались с ребятами и решили рискнуть — вдруг нас покажут по телевизору? — рассказал корреспонденту Сиб.фм Василий Юрченко. — Сначала мы записали звук, затем сняли видео. Мы делали это всё быстро. После съёмок я пришёл домой и с 11 часов вечера до семи утра монтировал ролик. Мы профессиональные музыканты. Я закончил консерваторию по аккордеону, Паша давно её закончил по домре, а Кирилл ещё учится».

Музыканты изобразили втроём мини-оркестр из народных инструментов. Павел Михайловский сыграл на домре, балалайке, контрабасе и рожке, Василий Юрченко — на аккордеоне, а Кирилл Клементьев — на кахоне, бубене и трещотке.

Напомним, в марте участники проекта Show Prank TV сняли клип про загрязнение воздуха в Омске «Между нами тает лёд», который стал пародией на песню музыкальной группы «Грибы».

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