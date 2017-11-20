Олег Жуковский останется в Новосибирске

На пресс-конференции, посвящённой проблемам авторского театра, создатели театра «La Pushkin» Олег и Аврора Жуковские заявили, что покидать город не собираются; режиссёр также опроверг информацию о том, что из «сарая искусств» артисты уходят из-за недостатка денег и низкого зрительского интереса, передаёт корреспондент Сиб.фм 20 ноября с пресс-конференции.

После спектакля «Станиславский», сыгранного в помещении «сарая искусств» 14 ноября, Олег Жуковский со сцены заявил о том, что «La Pushkin» уходит из здания, которое труппа отреставрировала своими силами в 2013 году. В СМИ появилась информация, что Жуковский собирается покинуть не только стены «сарая искусств», но и город вообще. На пресс-конференции художник «La Pushkin» Аврора Жуковская опровергла слухи об уходе театра из города.

«Я в Новосибирске осталась, нашлась, выродилась из ребра и здесь наш театр, мы не уезжаем», — заявила Аврора.

По словам зрителей «Станиславского», маэстро назвал одной из причин ухода высокую арендную плату за помещение в Центральном парке. Однако на пресс-конференции Олег Жуковский развеял и эти слухи.

«Денег у меня теперь достаточное количество. Я могу своим трудом, своим талантом при необходимости содержать театр. Сколько мне нужно по искусству, я могу получить, если я себя ограничиваю, как скопец», — подчеркнул режиссёр.

Ещё одной причиной ухода театра из своего новосибирского дома Олег Жуковский называл слишком маленькую зрительскую аудиторию. Очевидцы спектакля, сыгранного 14 ноября, рассказывают о признании режиссёра в том, что он не может больше играть на пустой зал. Однако и это, как выяснилось на пресс-конференции, оказалось не совсем так.

«Дело не в самом Жуковском. Дело не во мне и не в том, что я устал. Устал — отдохни. У нас есть скворечник, куда нам бросали разного рода письма. И одна писуличка от одной бабушки — она нас продержала с Авророй месяц. Поэтому поддержки зрительской хватает», — прокомментировал создатель театра «La Pushkin».

Свои дальнейшие планы артисты не раскрыли, но пообещали театралам Новосибирска, что ближе к Новому году будет сыгран спектакль «Вертеп». Кроме того, Жуковские не отрицают возможности возвращения в здание «сарая искусств» и сотрудничества с другими новосибирскими театрами.

Напомним, что 14 ноября Олег Жуковский сделал заявление об уходе и закрытии театра в Новосибирске в присутствии представителей национальной театральной премии «Золотая маска».