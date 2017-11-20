Омский школьник в алкогольной коме попал в больницу

Скорая помощь доставила едва не замёрзшего на улице 14-летнего подростка в бессознательном состоянии в детскую городскую клиническую больницу № 3 — врачи диагностировали у него алкогольное отравление, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения Om1.ru.

Как сообщает издание, 19 ноября около 20:00 прохожие обнаружили лежащего на снегу мальчика возле дома № 11б на улице Энтузиастов. Подросток не реагировал на внешние раздражители — прохожие вызвали скорую помощь.

Школьника доставили в больницу, где ему поставили диагноз «отравление алкоголем, алкогольная кома I степени, переохлаждение».

По информации издания, подросток — предположительно учащийся школы № 63. На данный момент он находится в реанимации. Состояние у мальчика тяжёлое — врачи борются за его жизнь.

Напомним, в январе следователи возбудили уголовное дело в отношении 26-летней жительницы города Прокопьевска, грудной младенец которой скончался от отравления алкоголем.