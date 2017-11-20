Пенсионерка в Алтайском крае лишилась 400 тысяч рублей из-за переписки с жителем Нигерии

В городе Бийске Алтайского края пенсионерка переписывалась с якобы жителем Нигерии и перечислила ему 400 тысяч рублей; когда мужчина перестал выходить на связь, она обратилась в полицию, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

60-летняя жительница города Бийска зарегистрировалась на сайте знакомств и начала переписываться с мужчиной, который представился жителем Нигерии. Он признался женщине в симпатии и предложил встретиться в её городе.

«Злоключения женщины начались после того, как она дала своё согласие на встречу. С этого момента незнакомец стал просить у неё деньги под разными предлогами. То ему не хватило собственных средств на билет до России. То из-за форс-мажорных обстоятельств он застрял на полпути, и чтобы намеченная встреча всё же состоялась, нужны деньги. То неожиданно сломал ногу, и на лечение нужна крупная сумма», — сказано в сообщении.

Женщина взяла около 400 тысяч рублей в кредит и перечислила их на имя получателя из Нигерии. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по ней — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в октябре жительница Иркутской области потеряла 4,5 млн рублей в надежде получить компенсацию за чай.