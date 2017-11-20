Полицейские задержали сообщившего о ложном минировании жителя Новосибирска

В Новосибирске сотрудники полиции задержали местного жителя, который позвонил и сообщил о ложном минировании здания, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Неизвестный сообщил в диспетчерскую службу «112» о бомбе, которая якобы заложена в здании. Полицейские провели проверку и выяснили, что звонивший — 40-летний житель Заельцовского района. Они задержали мужчину в его квартире.

Правоохранители предполагают, что позвонил он «из хулиганских побуждений». Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Максимальное наказание по ней — три года лишения свободы. Аудиозапись разговора изъята и приобщена к материалам дела.

Напомним, что в ноябре общежитие новосибирского профучилища № 1 эвакуировали из-за угрозы взрыва.