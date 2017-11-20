Жители Новосибирска написали почти 500 жалоб за прошедший месяц, нарушение прав потребителей в торговле, связи и финансовых услугах вышли на первый план, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Роспотребнадзора в Новосибирской области.

Роспотребнадзор сообщил, что более 265 жалоб на нарушение прав потребителей поступило в октябре 2017 года. Это больше половины от всех 495 обращений за месяц. Остальные 235 жалоб были о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

С прошлого года жалоб в октябре стало меньше, однако изменилась структура обращений. Ранее люди чаще жаловались на антисанитарию, некачественное жильё, испорченные продукты.

Каждая пятая жалоба была перенаправлена, и только каждая десятая стала поводом для проверки.

Треть заявителей получили письменные заявления Роспотребнадзора, о судьбе остальных 40 % жалоб в ведомстве не сообщили.

Напомним, что в октябре прокурор установил фейс-контроль в антигламурном ночном клубе Новосибирска.