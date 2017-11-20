 

Сын пациентки сломал нос врачу скорой помощи в Омске

 20 ноября, 17:55
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Сын пациентки сломал нос врачу скорой помощи в Омске
Фото с сайта pixabay.com

Врачи скорой помощи приехали к жительнице Омска — её сын ударил медика в нос, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета Омской области.

Инцидент произошёл в воскресенье, 19 ноября, в вечернее время. Бригада скорой помощи прибыла по вызову к жительнице Омска. При матери находился 20-летний сын с другом, оба в состоянии алкогольного опьянения. У молодых людей возник конфликт с медперсоналом, сын пациентки ударил врача скорой и сломал ему нос.

В конфликт вмешался водитель машины скорой помощи, он трижды выстрелил из травматического пистолета «Гроза». В результате был ранен друг молодого человека. По вызову медработников приехали сотрудники Росгвардии и задержали юношей. Выяснилось, что оба были ранее судимы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»). Максимальное наказание, согласно данной статье, — арест на срок четыре месяца.

Напомним, в июне женщина избила медика скорой помощи и скрылась на машине мужа в Иркутской области.

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