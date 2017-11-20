 

Томская компания создала ЭКГ-аппарат размером с кредитную карту

 20 ноября, 13:15
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Томская компания создала ЭКГ-аппарат размером с кредитную карту
Фото с сайта pixabay.com

Компания «ДжейКейМедикал» разработала портативный кардиограф для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний; прибор — меньше кредитной карты, на основе данных, полученных от него, можно ставить диагноз и назначать лечение или операцию, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения портала «ИноТомск».

Прибор весом 25 граммов представляет собой монитор с расходным материалом. Электроды устанавливаются на теле пациента. Обследование может длиться до семи суток, аппарат записывает только эпизоды, указывающие на отклонения от нормы. Затем через USB-кабель информация передаётся на портал, где её может проанализировать врач. Специалист может поставить диагноз в любом месте, подключившись к интернету.

«По данным Росстата и Минздрава, 55 % смертей в России происходит от заболеваний сердца и сосудов, — рассказал директор компании „ДжейКейМедикал“ Александр Кострикин. — Мы разработали прибор для превентивного мониторинга: человек один раз в год записывает кардиограмму, и по ней можно выявить проблемы на ранней стадии, а не тогда, когда что-то уже случилось с сердцем и больного увезли на скорой или не довезли. Главное достоинство проекта „ЭЛСКАН“ — это возможность регистрации и диагностирования фибрилляций предсердий на ранней стадии. Эта проблема выходит на первый уровень смертности от тромбоэмболии, инсультов и инфарктов».

Во время клинических испытаний монитора, по результатам обследований было выполнено 20 операций на сердце. Над прибором компания работала десять лет. Серийное производство налажено с лета 2017 года. Для пациентов обследование будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей.

«Мы начали работать в Томске и области, но основной рынок — это Москва, Петербург, города-миллионники и зарубежье. В частности, разработкой интересуются в Казахстане, так как в республике планируется провести всеобщую диспансеризацию», — рассказал Александр Кострикин.

Напомним, что в июле новосибирские хирурги выступили с предложением внести новые методы диагностической помощи пациентам с риском развития ишемической болезни сердца.

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