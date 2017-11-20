 

Врио губернатора НСО Травников намерен подать в суд на бердских депутатов

 20 ноября, 12:32
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Врио губернатора НСО Травников намерен подать в суд на бердских депутатов
Скриншот с видео Анастасии Солодковой

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников пообещал подать в суд на городской совет депутатов Бердска за решение передать земельный участок под строительство жилого дома на улице Спортивной, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Курьер. Среда. Бердск» 20 ноября.

Андрей Травников встретился с жителями Бердска, которые пожаловались на строительство жилого дома на улице Спортивной, 15. Ранее минстрой Новосибирской области выявил нарушения закона в перезонировании этого участка под жилую стройку и потребовал от властей Бердска отменить строительство. Однако требования исполнены не были — в июле стройка началась.

13 ноября мэр Бердска Евгений Шестернин заявил, что по обращению жителей администрация направила письмо застройщику, в котором уведомила, что строительство нужно остановить до окончательного разрешения ситуации.

Травников заявил, что за решение о перезонировании территории горсовет Бердска будет отвечать в суде.

«Я уже дал команду готовить документы. На этой неделе подадим в суд и постараемся организовать сопровождение, — отметил он. — В нашей стране я не могу скомандовать, топнуть ногой и приказать. На сегодняшний день, если встать на позицию подрядчика, он ничего не нарушает; у него есть на руках законное разрешение (на строительство — прим. Сиб.фм). Разрешение на строительство было выдано на основании перевода земельного участка. Решение принимал горсовет — соответственно иск будет в отношении решения горсовета. Пока я обращаюсь к подрядчику по доброй воле — не торопиться».

Напомним, в октябре в центре Новосибирска жители Академгородка вышли на пикет, требуя пересмотреть проект перезонирования территории на бульваре Молодёжи, а именно не занимать тротуар точечной застройкой.

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