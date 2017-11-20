 

Вулканы Сибири уничтожили последние леса Антарктиды — учёные

 20 ноября, 17:45
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Вулканы Сибири уничтожили последние леса Антарктиды &mdash; учёные
Папоротники Антарктиды. Фото с сайта bas.ac.uk

Потухшие вулканы в Красноярском крае, Хакасии, Бурятии и Тыве некогда способствовали массовому вымиранию самых стойких лесов 260 млн лет назад, в том числе в Антарктиде, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Daily Mail.

Учёные нашли «последний проблеск жизни» перед массовым вымиранием. Британский таблоид рассказал о древних лесах Антарктиды и Величайшем пермском вымирании всего живого на земле около 200 млн лет до нашей эры.

Специалисты Университета Висконсин-Милуоки в США проанализировали 13 видов окаменелостей с Трансантарктических гор и объяснили причину гибели лесов до появления динозавров. Изучая сохранившиеся древесные кольца, исследователи обнаружили, что эти деревья переключались с летней активности на зимний покой всего за один месяц.

«Около 260 миллионов лет назад этот доисторический лес простирался по всей Гондване — суперконтиненту, охватившему всё Южное Полушарие. Леса Антарктиды состояли из смеси суперупругих мхов, папоротников и вымерших древесных растений под названием Глоссоптерис, которые могли выдержать полярные крайности вечного света и полной темноты», — сообщил The Daily Telegraph.

Более 90 % видов на Земле исчезли, в том числе уникальные полярные леса, которые росли в полярных широтах. По данным биологов, одна из крупнейших катастроф в истории Земли привела к гибели 96 % всех морских видов и 73 % наземных видов позвоночных.

«Вполне вероятно, что в течение 200 тысяч лет извержения вулканов в Сибири выпустили в атмосферу много тонн парниковых газов, что многократно повысило содержание диоксида карбона и метана в атмосфере», — объяснили учёные университета Висконсина-Милуоки.

Потухшие вулканы Сибири включают в себя вулканическое плато Азас в Республике Тыве, стратовулкан Барановский в Красноярском крае, гору Карлыган в Хакасии, вулкан Кропоткина и вулкан Перетолчина в Бурятии, плато Удокан в Забайкалье. Вулкан Чёрная сопка под Красноярском также входит в эту категорию.

Напомним, что в январе последний вулкан Сибири сдали в аренду красноярским скотоводам.

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