 

Житель Новосибирска установил рекорд мира по гиревому спорту в Сеуле

 20 ноября, 19:02
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Житель Новосибирска установил рекорд мира по гиревому спорту в Сеуле
Фото с сайта ncvsm.ru

Чемпионат и первенство по гиревому спорту прошли в городе Сеуле Южной Кореи; новосибирский спортсмен Евгений Бутенко стал победителем в весовой категории до 63 килограммов, узнал корреспондент Сиб.фм 20 ноября из сообщения пресс-службы новосибирского центра высшего спортивного мастерства.

Евгений Бутенко сделал 115 толчков и 156 рывков гири, завоевав 193 очка — этот результат стал новым рекордом мира среди юниоров в его весовой категории. В чемпионате приняли участие 470 спортсменов из 34 стран мира.

«Выполнять рекорд и показать какой-то определённый результат не планировалось, так получилось. Эмоций в этот раз вообще не было, холодная, спокойная работа, — то что нужно. Основные конкуренты традиционные: из Казахстана, Украины, Литвы», — рассказал Евгений Бутенко.

Пресс-служба сообщает, что он становился победителем первенства мира в двоеборье в 2016, 2015 и 2014 годах.

Напомним, что в январе красноярская сноубордистка выиграла первенство и избежала лавин в Японии.

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