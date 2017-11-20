Жителей Красноярска больше не будут вывозить на принудительные работы в Новосибирск

На территории красноярской колонии открылся новый исправительный центр на 100 мест для исполнения принудительных работ, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы красноярского ГУФСИН.

Новый центр находится на территории исправительной колонии № 27 в посёлке Индустриальный Красноярского края. На данный момент в помещении заканчивается ремонт, центр сдадут в эксплуатацию к концу 2017 года. Он рассчитан на проживание 80 мужчин и 20 женщин.

До этого момента красноярские правонарушители были вынуждены отбывать введённые в 2011 году принудительные работы в других регионах, а том числе в Новосибирске.

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести. А также в виде поощрения для граждан, изначально приговорённых к лишению свободы. Эта мера касается и тех, кто уклоняется от выплаты штрафа по уголовному делу или от исправительных работ по месту жительства.

Осуждённый на принудительные работы приезжает в центр самостоятельно, без конвоя. Ему разрешается иметь при себе мобильный телефон и пользоваться интернетом. В свободное от работы время с разрешения администрации исправительного центра у него есть право свободного выхода, а выходные и праздничные дни он может проводить дома с семьёй.

Те, кто не нарушает правил внутреннего распорядка и отбыли минимум треть срока наказания, могут жить с семьёй. Также им разрешается покидать исправительный центр на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Напомним, в августе осуждённые женщины создали экосад в новосибирской колонии.