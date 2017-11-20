Жители новосибирского Кольцово ждут врио губернатора на открытие «Девочки на шаре» Григоряна

Фото с сайта globallookpress.com и Веры Кирилловой для naukogradpress.ru

Скульптура «Моя Сибирь» с неофициальным названием «Девочка на шаре» установлена в наукограде Кольцово под Новосибирском, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на информационном портале «Наукоград-пресс».

Скульптура «Моя Сибирь» была установлена на пересечении улицы Технопарковой и проспекта Сандахчиева. Автор сооружения — новосибирский скульптор Арам Григорян. Изначально композиция должна была стоять в Калининском районе Новосибирска, однако некоторое время хранилась на строительной площадке, пока ей не нашли место в Кольцово.

Скульптура представляет собой восьмиметровый шар со стоящей на нём девочкой. Она широко раскинула руки и выпускает птиц в небо.

«Это земной шар и девушка, выпускающая, как мы их называем, инновационных голубей, потому что это возле площадки биотехнопарка, фирмы „Катрен“, „Ангиолайна“, — цитирует портал НГС.НОВОСТИ главу Кольцово Николая Красникова. — На въезде из Академгородка открывается панорама ландшафтной зоны, всего Кольцово и будет встречать девушка».

Официальное открытие запланировано на среду, 22 ноября, жители Кольцова ждут на церемонию врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, сообщает интернет-портал «Наукоград-пресс».

Напомним, в 2012 году скульптор Григорян давал показания в суде против Александра Солодкина-младшего в Новосибирске.