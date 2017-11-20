 

Жители новосибирского Кольцово ждут врио губернатора на открытие «Девочки на шаре» Григоряна

 20 ноября, 19:17
подходящие темы
Жители новосибирского Кольцово ждут врио губернатора на открытие «Девочки на шаре» Григоряна
Фото с сайта globallookpress.com и Веры Кирилловой для naukogradpress.ru

Скульптура «Моя Сибирь» с неофициальным названием «Девочка на шаре» установлена в наукограде Кольцово под Новосибирском, узнал 20 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на информационном портале «Наукоград-пресс».

Скульптура «Моя Сибирь» была установлена на пересечении улицы Технопарковой и проспекта Сандахчиева. Автор сооружения — новосибирский скульптор Арам Григорян. Изначально композиция должна была стоять в Калининском районе Новосибирска, однако некоторое время хранилась на строительной площадке, пока ей не нашли место в Кольцово.

Скульптура представляет собой восьмиметровый шар со стоящей на нём девочкой. Она широко раскинула руки и выпускает птиц в небо.

«Это земной шар и девушка, выпускающая, как мы их называем, инновационных голубей, потому что это возле площадки биотехнопарка, фирмы „Катрен“, „Ангиолайна“, — цитирует портал НГС.НОВОСТИ главу Кольцово Николая Красникова. — На въезде из Академгородка открывается панорама ландшафтной зоны, всего Кольцово и будет встречать девушка».

Официальное открытие запланировано на среду, 22 ноября, жители Кольцова ждут на церемонию врио новосибирского губернатора Андрея Травникова, сообщает интернет-портал «Наукоград-пресс».

Напомним, в 2012 году скульптор Григорян давал показания в суде против Александра Солодкина-младшего в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 14 ноября, 10:05 • короче

Короче: дизайн-код Новосибирска

Красота спасёт мир. Дизайн-код спасёт Новосибирск. Так ли это на самом деле и что такое вообще дизайн-код города, разбираемся в формате «Короче».
 1 ноября, 12:25 • интервью

Необдуманный и хаотичный

Фотограф Слава Степанов — о том, как чувство бесконечного любопытства повлияло на выбор профессии и как договариваться о съёмках.

Тёплая русская глухомань

 13 октября, 16:44 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
самое популярное
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 17 ноября, 16:16 • новость

Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
присоединяйтесь!
    