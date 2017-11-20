 

Жители Новосибирска преодолевали ледовые переправы в экстремальном забеге Za Bugor

 20 ноября, 07:31
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Жители Новосибирска преодолевали ледовые переправы в экстремальном забеге Za Bugor
Фотографии предоставлены Ольгой Беспаловой

В Новосибирске прошёл зимний экстремальный забег Za Bugor — вдоль реки Оби в районе Бугринской рощи участники преодолели дистанции 8 и 16 километров по снегу и льду, рассказала корреспонденту Сиб.фм одна из организаторов забега Ольга Беспалова 20 ноября.

Около 50 человек приняли участие в зимнем городском трейле, который прошёл 18 ноября. Дистанция 16 километров растянулась от котлована «Горский» возле Октябрьского моста до Бугринского. Мороз в этот день достигал −1...-3 °С.

«Я готовила трассы, а основной организатор трейла — Евгений Бахирев. Самый сложный участок дистанции представлял собой крутой подъём наверх возле Бугринского моста. Также были горки в районе Бугринской рощи. Было две ледовых переправы. В сравнении с прошлым годом, погода была гораздо приятнее: снега меньше, мороза не было. В прошлом году ресницы к бровям примерзали», — рассказала Ольга Беспалова.

Маршрут дистанции 16 километров

В абсолюте на дистанции 16 километров победили Елена Рухляда из клуба «ЯБЕГУ» и Алексей Роик из НГТУ, лидерами на дистанции 8 километров стали Виктория Михайлова и Алексей Сухов.

Напомним, в сентябре в Новосибирской области впервые прошёл ультрамарафон Salair Ultra-Trail — участники забега преодолели 64 километра и поднялись на высшую точку региона, Пихтовый гребень.

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