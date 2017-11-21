 

Алтайские следователи начали проверку из-за задымившейся в школе батареи мобильного телефона

 21 ноября, 17:39
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Алтайские следователи начали проверку из-за задымившейся в школе батареи мобильного телефона
Фото с сайта pixabay.com

В городе Барнауле Алтайского края следователи проводят проверку после того, как пятиклассники пытались разобрать «старый мобильный телефон», но он загорелся; девять учеников доставили в больницы, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По данным ведомства, на перемене пятиклассники школы № 84 подкидывали и пытались разобрать на детали раскалённую аккумуляторную батарею. По сообщению пресс-службы мэрии города, батарея упала на линолеум, это вызвало «образование дыма». Пришедший педагог вывела детей из кабинета, выбросила дымящийся предмет и проветрила помещение.

«Во время перемены перед пятым уроком школьники, находясь в учебном кабинете, принялись разбирать старый мобильный телефон. Его, по словам детей, принёс один из пятиклассников для друга, чтобы использовать детали. Подростки пытались разобрать устройство, ударяя его о пол. После того как телефон удалось вскрыть, извлечённая аккумуляторная батарея оказалась горячей, и школьник её выронил», — сообщила, директор школы № 84 Ирина Агафонова.

Дым не успел распространиться по зданию школы. Учеников, которые были в кабинете, осмотрели врачи скорой помощи — девятерых доставили в медицинские учреждения города. Их жизни ничего не угрожает.

«В состоянии поступивших пациентов клиники нет. Пульс, давление, насыщение крови кислородом — в норме; отравления нет. Готовятся общие анализы крови, мочи. Школьники находятся под наблюдением врачей, к вечеру отпустим их домой. Дети просто напуганы произошедшим», — рассказал главный врач детской больницы № 2 Иван Леер.

Напомним, что в марте более 200 человек были эвакуированы из горящей школы в Красноярском крае.

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