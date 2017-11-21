Новосибирская прокуратура не нашла повода для вмешательства в историю с остановкой за полмиллиона рублей — администрация Барабинска установила павильон за 32 тысячи рублей, узнал 21 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Ранее депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене. Эту сумму указали на сайте администрации, однако впоследствии запись была удалена.

Прокурорская проверка показала, что администрация Барабинска не выделяла этих денег на установку остановочного павильона в микрорайоне Газовиков.

«Сумма, затраченная на установку павильона, составила почти 32 тысячи рублей. Павильон был установлен за счёт денежных средств МБУ „Городская служба благоустройства“ Барабинска, реализующего полномочия в сфере дорожной деятельности и благоустройства на территории города», — передаёт ведомство.

При этом в сообщении отмечается, что причин для вмешательства прокурора в данную ситуацию нет.

Напомним, в начале ноября мэр Барабинска Максим Овсянников ушёл в отставку после многочисленных жалоб.