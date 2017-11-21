Девять красноярских кадетов попали в больницу с подозрением на кишечную инфекцию

Следователи в городе Красноярске проводят проверку после того, как девять воспитанников ачинского кадетского корпуса попали в больницу, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

По предварительным данным, в медицинскую часть кадетского корпуса с жалобами на тошноту обратились девять воспитанников — их госпитализировали в красноярский краевой центр охраны материнства и детства. Сотрудники Роспотребнадзора и следователи проводят проверку. Они взяли на исследования образцы проб пищи в кадетском корпусе. Отмечается, что состояние здоровья детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

«Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю совместно с министерством здравоохранения проводится комплекс медицинских и противоэпидемических мероприятий», — сказано на сайта Роспотребнадзора.

Напомним, что в сентябре томский Роспотребнадзор провёл проверку в кадетском корпусе, где ученики объявили голодовку из-за опарышей в каше, и обнаружил малого мучного хрущака, блестянку бурую и долгоносика рисового.