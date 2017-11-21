Директор детдома в Красноярском крае подозревается в сокрытии насилия над детьми

Следственные органы Красноярского края возбудили уголовное дело в отношении директора детского дома в Ермаковском районе, женщина подозревается в том, что, зная о случаях насилия над воспитанниками, скрывала их, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения регионального следкома.

Во время предварительного расследования установлено, что в начале ноября две несовершеннолетние воспитанницы учреждения в ходе ссоры с 15-летней девочкой избили её, о чем пострадавшая рассказала директору. Однако руководитель детдома в правоохранительные органы о правонарушении не сообщила.

Кроме того, следствие располагает информацией о неоднократных фактах издевательств над другой 14-летней воспитанницей учреждения — сверстницы применяли к ней физическое и психическое насилие, похитили у неё три телефона, планшет, плеер и электронную книгу. О произошедшем директор, по сведениям следствия, также знала, но предпочла не обращаться в органы внутренних дел.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено по части 1 статьи 293 УК РФ «Халатность», максимальное наказание, которое ей может грозить — год исправительных работ или арест на три месяца.

Напомним, в конце октября воспитанники омского интерната сняли на видео издевательства над сверстником.