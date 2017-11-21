«Дочка» Яндекса готовит экспансию на авторынок Новосибирска после слияния с конкурентом

Сайт Aвто.ру, который является дочерней компанией Яндекса, после соглашения с конкурентом из Красноярска становится вторым по популярности сервисом для продажи автомобилей в Сибири и намерен потеснить с первого места сайт Drom.ru, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября в ходе презентации «дочки» Яндекса в Красноярске.

Как рассказал Антон Забанных, генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали», которая занимается развитием Авто.ру, выход на лидерские позиции в Сибири стал возможен благодаря интеграции с популярным красноярским сайтом 24auto.ru, который до сих пор являлся единственным реальным конкурентом Drom.ru в Красноярском крае, а в самом Красноярске занимал первую позицию. До 2015 года Авто.ру даже судилось с 24auto.ru, требуя отказаться от схожего наименования.

Забанных напомнил, что в целом по стране до 2014 года среди российских сервисов по продаже новых и подержанных автомобилей лидировали «Авито» (в европейской части страны) и Drom.ru (в азиатской части). Затем с ними начал конкурировать Яндекс: в 2014 году он приобрёл сервис Авто.ру, в который в 2017 году были интегрированы около 30 региональных автомобильных сайтов, принадлежваших группе Hearst Shkulev Media, в том числе, такой лидер местного рынка, как сайт E1.ru.

Очередным шагом к экспансии Авто.ру стало стратегическое соглашение о сотрудничестве с красноярским сайтом 24auto.ru. По словам Забанных, речь не идёт о поглощении: сайт 24auto.ru cохранит своё имя и часть команды, останется авторизация пользователей на нём, форум для общения посетителей и лента новостей, однако все объявления о продаже автомобилей будут размещаться в общей с Авто.ру базе.

По его словам, рынок автомобильных объявлений становится с каждым годом всё более сложным и за счёт развития мобильных приложений требует от участников всё больше программистов и качественных специалистов. Небольшим игрокам сложно консолидировать такие кадровые ресурсы.

«Автоматом рынок подвигает маленьких игроков к консолидации с большими. И E1.ru, и 24auto.ru постепенно за несколько лет кому-то сдались бы в конкурентной борьбе. Их просто съели бы. А так — мы надеемся, что мы очень мягкий хороший партнёр, не поглощающий что-то, а помогающий развивать», — рассказал глава «Яндекс.Вертикали».

В ходе презентации было озвучено, что ежесуточно на все платформы Авто.ру заходит до 1,5 млн человек. Статистика 24auto.ru — 80-100 тысяч посещений в сутки. Как пояснил корреспонденту Сиб.фм руководитель проекта 24auto.ru Артём Потехин, красноярский сайт принял решение объединиться с Авто.ру, поскольку Яндекс является одной из наиболее технологичных компаний в России и может предложить новые решения, которые позволят получить новую аудиторию.

«Наш сайт был в Красноярске номером один в своём сегменте. Остальная территория края была больше под Drom.ru. После интеграции с Авто.ру в сентябре мы несколько потеряли свою долю из-за негативной реакции людей. Сейчас стоит задача вернутся на первое место в Красноярске и занять лидерство в крае. Дальше вместе с Авто.ру будем развиваться по всей Сибири и в первую очередь в Новосибирске. Рассчитываем со временем потеснить Drom.ru на второе место», — поделился планами Потехин.

Напомним, в октябре портал Авто.ру подсчитал, что самые возрастные автомобили в России продаются в Красноярском крае — в среднем возраст продаваемых в регионе машин составляет около 13 лет, тогда как в целом по России — только 10 лет.