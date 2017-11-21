 

Двухтомный словарь отшельницы Агафьи Лыковой издан в Красноярске

 21 ноября, 22:19
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Двухтомный словарь отшельницы Агафьи Лыковой издан в Красноярске
Агафья Лыкова, фото пресс-службы транспортной полиции

Работники Литературного музея имени Виктора Астафьева в Красноярске издали двухтомный словарь уникальной лексики таёжной отшельницы Агафьи Лыковой, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения пресс-службы музея.

Составителем словаря выступила старший научный сотрудник Красноярского краеведческого и Литературного музеев Галина Толстова, которая работала над изданием книги более 15 лет. В неё вошли около 4,5 тысячи статей, объясняющих слова и фразеологизмы, которые встречаются в речи Лыковой, а также образцы её писем, написанных ею с 1986 по 2016 годы.

Составитель словаря при анализе лексики отшельницы обнаружила, что та использует некоторые слова, бытовавшие на Руси ещё в ХIII-XIV веках. Эта особенность связана с тем, что старообрядческая семья Лыковой удалилась от других сибирских старообрядцев в хакасскую тайгу ещё в 1937 году, пытаясь скрыться от советской власти.

В своём религиозном обиходе отшельники использовали книги, написанные до церковного раскола XVI века. Геологи случайно обнаружили заимку Лыковых только в 1978 году, когда Агафье Лыковой было уже 34 года. К тому моменту она никогда не покидала Саянскую тайгу и не общалась с посторонними людьми. Речь отшельницы оказалась крайне нетипичной даже для старообрядцев, так филологи зафиксировали в её лексике слово «лжепослушество», означающее лжесвидетельство и не употребляемое в этом значении в обыденной речи с XVII века.

Для составления словаря Галина Толстова дважды ездила к самой отшельнице на её таёжную заимку, записывала её устную и письменную речь, систематизировала и расшифровывала письма, проанализировала 45 аудиокассет с записями диалогов с Агафьей и её родственниками, молитв старообрядцев, их духовных стихов и исторических песен.

Информационный портал Культура24.рф приводит следующие примеры уникальных слов из лексикона Лыковой: «брыкало» — легкомысленный, ветреный человек; «бушавня» — шум; «кровопиявай» — жёсткий, безжалостный, «миситься» — топтаться. Презентация словаря состоится 23 ноября в литературном музее имени Астафьева.

Напомним, 14 ноября губернатор Хакасии Виктор Зимин заявил о том, что запрещает чиновникам из соседней Кемеровской области прилетать на вертолётах в заповедник, где живёт Лыкова, однако на следующий день администрация Кузбасса заявила о намерении игнорировать этот запрет.

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