Кремль поменяет губернаторов в регионах Сибири после президентских выборов

Ещё 8-10 глав регионов поменяет Кремль после выборов президента в 2018 году, досрочная отставка может коснуться и сибирских губернаторов, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения делового издания «Профиль» 21 ноября.

Издание опубликовало новое исследование Центра развития региональной политики, второй выпуск «Кремлёвского рейтинга губернаторов России».

Оценка в рейтинге — сумма факторов, на основе которых прогнозируется вероятность отставки губернатора, усиления или ослабления позиций по отношению к федеральному центру, а не показатель эффективности его работы. В нём главы регионов получили оценки от «плохо» до «отлично», составители рейтинга исходили из перспектив дальнейшего развития их карьеры.

Скриншот с сайта crrp.ru

Администрация президента почти закончила формирование губернаторской команды, с которой она идёт на выборы 2018 года. Региональная элита России теперь состоит из совершенно разных типов управленцев: «молодые технократы», ставленники крупных финансово‑промышленных групп, опытные политики, партийные функционеры, в том числе из оппозиционных партий, и случайные назначенцы.

Большинство губернаторов проходят спецподготовку по программе «кадровый резерв», автором которой является первый замглавы АП РФ Сергей Кириенко. Окончательное решение, на какой регион назначить резервиста, принимается без согласования с самим кандидатом. Причём в ряде случаев это решение может меняться в самый последний момент по решению «сверху». Так, популярному екатеринбургскому политику Александру Буркову достался Омск, а мэр Вологды Андрей Травников уехал в незнакомый ему Новосибирск. Были и исключения из правил, например, Красноярский край возглавил ветеран местной политики Александр Усс.

По мнению исследователей, сложившаяся конструкция носит временный характер. Когда Владимир Путин официально объявит о своём намерении избираться на новый срок, можно будет прогнозировать новую волну ротаций, скорее всего, уже после марта 2018 года. Свои посты могут покинуть даже те врио губернаторов, чьё назначение произошло буквально накануне старта президентской кампании.

Среди тех, чья отставка ещё может состояться до президентских выборов, эксперты называют главу Кемеровской области Амана Тулеева, который является самым пожилым из губернаторов (73 года) — Кремль хотел бы сменить Тулеева, однако согласование преемника затягивается. Глава Кузбасса выстроил авторитарную вертикаль, которая отторгнет любого варяга, поэтому нужен компромиссный кандидат.

Главы Алтайского края и Республики Алтай также входят в группу «возрастных», и кандидаты на их замену давно рассматриваются. Главе Республики Алтай Александру Бердникову 64 года, он не поддерживается ни одной ФПГ, обладает низким электоральным потенциалом. Серьёзный имиджевый удар Бердникову нанесла опубликованная ранее аудиозапись, в которой он оскорбительно высказывался об алтайцах.

Главе Алтайского края Александру Карлину 66 лет, он также не поддерживается ни одной ФПГ. В крае один из самых низких рейтингов «Единой России» по стране — на уровне 35 %. В 2018 году регион остаётся в числе высокодотационных, сумма субсидий вырастет на 4,5 млрд рублей.

Срок полномочий губернатора республики Хакасии Виктора Зимина истекает в 2018 году. Анализ состояния региональной казны и долговых обязательств Хакасии приводит к выводу, что в самое ближайшее время республика может стать первым в России регионом, объявившим дефолт — так как на обслуживание кредитов и бюджета ей потребуется ещё около 15 млрд заимствований.

Накануне Виктор Зимин отправил в отставку региональное правительство, что было истолковано, как жест доброй воли и попытка начать всё с чистого листа. Тем более что помимо неудач в экономике, у правительства было много и других проблем, например, задержание руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова и других фигурантов громкого уголовного дела о мошенничестве.

В 2017 году прямые выборы прошли в 16 регионах России. В 2018 году число остаётся примерно таким же: 16 субъектов выберут глав путём прямого голосования и ещё три — голосованием в парламенте. Число регионов, где пройдут выборы, может увеличиться, если отставки продолжатся.

Подводя итоги, эксперты отметили, что во время нового президентского срока Владимир Путин собирается работать с губернаторским корпусом, который силами политической команды Сергея Кириенко будет превращён в принципиально новую структуру — отобранную Кремлём команду региональных менеджеров. Такой подход позволяет решать конкретные задачи, планируя работу с проектами и оценивая эффективность их выполнения. Губернаторы перестают быть региональной элитой и ресурсными центрами, а, наоборот, выступают в роли организаторов местных элит. Постоянная ротация губернаторского корпуса — ещё один механизм контроля и мотивации, а источником для перетасовок должен стать кадровый резерв.

Напомним, эксперты составили рейтинг губернаторов за октябрь 2017 года, согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оказался на последней строчке среди врио и на 76-й позиции влияния по стране.