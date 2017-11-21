Новосибирские лесники в преддверии Нового года взяли ёлки под охрану

Работники лесничеств Новосибирской области по решению минприроды региона усилили охрану молодых елей в преддверии новогодних праздников, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения правительства области.

Ежедневные дежурства уже начались во всех лесничествах региона с 20 ноября. Подобное усиление контроля в лесах происходит в области ежегодно с целью уберечь новую поросль хвойных деревьев. В 2017 году охрану молодняков ведут 30 патрульных групп, в лесах установлено 24 стационарных видеокамеры, работающих в режиме реального времени.

Планируется, что помощь лесникам будут оказывать 240 общественных инспекторов. В случае выявления незаконной рубки деревьев на место будут выезжать правоохранительные органы.

Частным лицам за вырубку елей грозит штраф до 4 тысяч рублей, должностным лицам — до 40 тысяч рублей, юридические лица могут быть оштрафованы на 300 тысяч рублей. Кроме штрафа нарушителям придётся заплатить от 1,5 до 2 тысяч рублей за каждое незаконно срубленное дерево.

В правительстве напоминают, что лица, занимающиеся заготовкой ёлок законно, должны обладать необходимым пакетом документов на провоз новогодних деревьев.

Напомним, в декабре 2015 года власти Томска объявляли о намерении собрать новогодние ёлки и накормить ими коров.