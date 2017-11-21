 

Новосибирский палеонтолог нашёл тропические моря в Сибири

 21 ноября, 12:45
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Новосибирский палеонтолог нашёл тропические моря в Сибири
Фото с сайта glacial-period.ru

Учёный НГУ и СО РАН Игорь Косенко изучил останки древних устриц в Сибири и определил температуру морей в эпоху динозавров, узнал 21 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Новосибирского государственного университета.

Тропические моря существовали в Красноярском крае и на севере Восточной Сибири ещё 145 млн лет назад. Научный сотрудник Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука Игорь Косенко доказал это на пятом симпозиуме по программе IGCP 632 ЮНЕСКО.

Учёный изучил останки мезозойских устриц, найденных неподалёку от устья Оби и в северных реках Якутии. Мощные кальцитовые раковины подвергли изотопно-геохимическим исследованиям, чтобы установить состав морской воды в поздний юрский и раннемеловой период.

«Палеотемпературы получены для наиболее северных раковин устриц и составили около +18...+20 ºС для севера Сибири в конце юрского периода. Это свидетельствует в пользу очень тёплого климата с учётом высокой палеошироты местонахождения изученных моллюсков», — сообщил пресс-службе НГУ Игорь Косенко.

Жители Новосибирска считают температуру +18...+20 ºС достаточно комфортной для купания, температура моря выше +22 ºС считается самой лучшей. По данным сайта Tuorism.ru, такие моря есть в большинстве курортов во Вьетнаме, Греции, на Гаити, в Египте, индийском Гоа, на Кубе и в ОАЭ.

Напомним, что в ноябре американские учёные рассказали, как вулканы Сибири уничтожили последние леса Антарктиды.

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