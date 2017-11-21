Новосибирское правительство закупит оргтехнику на 2,4 млн рублей

Администрация губернатора и правительство Новосибирской области заказали 72 многофункциональных устройства (МФУ) общей суммой 2,484 млн рублей для нужд сотрудников, узнал корреспондент Сиб.фм на сайте госзакупок 21 ноября.

Согласно информации, размещённой на портале госзакупок, стоимость одного МФУ составляет 34,5 тысячи рублей. Источником финансирования закупки выступил областной бюджет. Стоит заметить, что в розничных магазинах Новосибирска средняя цена МФУ популярных марок — примерно 20-25 тысяч рублей.

В ответ на запрос корреспондента Сиб.фм управляющий делами губернатора и правительства Новосибирской области Вадим Бобырь пояснил, что «указанная техника закупается в связи с тем, что в современных условиях административная работа невозможна без наличия устройства ввода-вывода информации, такого, как, например, МФУ». Он также отметил, что, учитывая численность сотрудников, 72 МФУ — небольшое количество.

«Ввиду того, что МФУ приобретаются для ежедневной печати большого объёма документов, к ним предъявляются некоторые специфические технические требования, которые приводят к увеличению их стоимости относительно устройств, предназначенных для домашнего использования, средняя стоимость которых, очевидно, и приведена в запросе, — объяснил цену МФУ Бобырь. — Это, например, устойчивость к высоким нагрузкам, повышенная скорость печати, увеличенная ёмкость картриджа».

Вадим Бобырь не уточнил, какие именно модели интересуют заказчика, но сообщил, что при составлении описания объекта закупки учитывались характеристики моделей МФУ двух производителей: Brother и Samsung.

15 ноября был проведён аукцион, в котором победил индивидуальный предприниматель Евгений Дорофеев — единственный, кто подал заявку. Он зарегистрирован в ноябре 2004 года и занимается оптовой торговлей автомобильными деталями и ещё 10 направлениями. На момент публикации новости департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области не заключил контракт с поставщиком.

Напомним, в октябре 2016 года управление делами правительства и губернатора Новосибирской области разместило на сайте госзакупок аукцион на приобретение 108 сувенирных часов с рубинами и символикой грядущего юбилея региона.