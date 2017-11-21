 

Полиция встретила туриста из Таиланда с марихуаной в новосибирском Толмачёво

 21 ноября, 14:04
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Полиция встретила туриста из Таиланда с марихуаной в новосибирском Толмачёво
Фото Алёны Мартыновой

В новосибирском аэропорту Толмачёво полицейские и таможенники задержали 40-летнего жителя Красноярска, который привёз из Таиланда два килограмма марихуаны, сообщила корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы транспортной полиции по СФО Анна Щербакова 21 ноября.

Во время таможенного контроля служебная собака, обследуя багаж прибывших пассажиров рейса «Утапао — Новосибирск» на транспортной ленте, обратила внимание на чемодан жителя Красноярска. Владелец сумки отказался показать содержимое.

Правоохранители провели досмотр чемодана и обнаружили в нём пакет с веществом растительного происхождения. Согласно данным проведённой экспертизы, содержимое оказалось марихуаной общей массой два килограмма.

«Задержание провели на прошлой неделе — точную дату назвать не можем, поскольку это оперативная информация», — пояснила Анна Щербакова.

Фото пресс-службы транспортной полиции по СФО

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ («Контрабанда наркотических средств»). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. На данный момент мужчина арестован и находится в следственном изоляторе.

Напомним, в марте сотрудники полиции задержали в аэропорту Иркутска 24-летнего жителя области, который пытался незаметно пронести на борт самолёта партию гашиша под видом конфет.

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