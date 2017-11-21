 

Потенциал Толоконского не исчерпан — новосибирские депутаты о возвращении экс-губернатора во власть

 21 ноября, 16:52
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Потенциал Толоконского не исчерпан &mdash; новосибирские депутаты о возвращении экс-губернатора во власть
Фото Ильнара Салахиева

Депутаты Новосибирского заксобрания прокомментировали решение врио губернатора региона Андрея Травникова привлечь Виктора Толоконского к формированию стратегии развития Новосибирской области. Корреспондент Сиб.фм узнал мнения депутатов о необходимости новой стратегии развития 21 ноября.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил бывшему губернатору Виктору Толоконскому сформировать новую стратегию развития Новосибирской области и сообщил о предварительном согласии Толоконского.

«Во время встреч с Виктором Александровичем Толоконским я подпитываюсь большим количеством полезной информации, важных и нужных советов... На одной из встреч озвучил предложение войти в новый состав Совета по стратегическому планированию и принять участие в работе над новой стратегией развития региона», — передаёт пресс-служба слова врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области, депутат «Единой России» Валерий Ильенко считает решение привлечь Толоконского правильным и очень разумным. Депутат отметил, что Виктор Толоконский многого добился в регионе и как руководитель, и как политик, что подкрепляет инициативу Травникова.

«Нельзя не использовать потенциал Виктора Толоконского на территории Новосибирской области, где он вырос и добился права быть губернатором», — считает Валерий Ильенко.

Бывший коллега мэра Виктора Толоконского по депутатскому корпусу городского совета Новосибирска в 1996 году, нынешний депутат законодательного собрания региона от фракции КПРФ Вадим Агеенко считает, что назначение Толоконского было бы полезным для области и Новосибирска. Он сказал, что создать совет из бывших губернаторов — шаг тоже теоретически и практически правильный, но необязательно полностью следовать шагам предыдущих поколений.Необходимо использовать самое лучшее и проверенное временем.

«Как депутаты мы видели стратегию развития от 2007 года, и многие моменты и явления было невозможно предсказать тогда. Случились два кризиса и несколько понижений экономических показателей в регионе. Документы такого масштаба всегда пишутся с желанием предугадать перспективу. Не всегда это удается особенно когда страна находится в перманентном кризисе. Сейчас подходит очередь принять новую стратегию развития региона и перед правительством стоит весьма сложная задача», — сообщил Вадим Агеенко.

Депутат подчеркнул, что Виктор Толоконский — действительно очень грамотный и опытный руководитель, у него есть нужное стратегическое мышление и масштабное видение будущего. Если Травников будет его привлекать — это вполне закономерное и нормальное явление,ему неизбежно придется опираться на предыдущий опыт.

«Без обид, но сегодня новый врио губернатора Травников не способен родить стратегию на 10-20 лет вперёд. Он только начинает знакомиться с экономикой», — считает Вадим Агеенко.

Действующая стратегия развития Новосибирской области до 2025 года была подписана Виктором Толоконским 3 декабря 2007 года. Среди параметров мобилизационного сценария до 2025 года успешно выполнен лишь рост населения с 2 662 тысяч человек до 2 780 тысяч человек. На 2017 год в Новосибирской области проживает 2 779 555 человек, по данным правительства региона.

Напомним, что 20 ноября мэр Новосибирска предложил Виктору Толоконскому должность старшего советника.

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