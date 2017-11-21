Правительство Новосибирской области получило подстанцию «Академическая-2» для достройки

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников попросил правительство передать федеральную землю с подстанцией в Академгородке региону, ранее было подписано трёхстороннее соглашение с СО РАН и ФАНО, узнал 21 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения правительства Новосибирской области.

Новая подстанция «Академическая-2» решит проблему электроснабжения нижней зоны новосибирского Академгородка. Правительство региона сообщило о решении земельного вопроса о принадлежности подстанции спустя пять лет.

Разногласия разрешили трёхсторонним соглашением передать федеральную землю с подстанцией в собственность регионального правительства. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников подписал соглашение с председателем СО РАН академиком Валентином Пармоном и представителями Федерального агентства научных организаций в Сибири.

Решение о передаче земельного участка принимает директор АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» Александр Плутник, глава региона направил письмо на его имя.

«После передачи земельного участка подстанция „Академическая-2“ будет достроена и введена в эксплуатацию», — сообщили в правительстве Новосибирской области.

В 2013 году конфликт между губернатором Новосибирской области Василием Юрченко, руководителями Сибирского отделения РАН Николаем Добрецовым и Александром Асеевым и главой принадлежащего Новосибирской области технопарка новосибирского Академгородка Дмитрием Верховодом вышел в публичную плоскость.

Поводом стал скандал вокруг формального судебного требования СО РАН снести новую подстанцию «Академическая-2», которая строилась на областные деньги. Позже СО РАН заявило, что таким способом просто хотело разрешить ситуацию с неопределённым статусом подстанции, которая строилась на федеральной земле, а не сносить объект.

Напомним, что 16 ноября мэр Новосибирска нашёл место для нового ЛДС около парка «Россия — Моя история».