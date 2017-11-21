 

Правоохранители рассказали о результатах проверки звонков «телефонных террористов» в Омске

 21 ноября, 11:50
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Правоохранители рассказали о результатах проверки звонков «телефонных террористов» в Омске
Фото с сайта pixabay.com

МВД, ФСБ и Росгвардия проверили порядка 17 «заминированных» объектов в Омске, сообщил 21 ноября корреспонденту Сиб.фм начальник пресс-службы МВД по Омской области.

20 ноября звонки о минировании поступили в здания мэрии, горсовета, арбитражного суда, торговых центров и школ Омска. На места выезжали сотрудники МВД, ФСБ и Росгвардии.

«В ходе проведённых мероприятий и при осмотре организаций и учреждений взрывных устройств и веществ не обнаружено. Деятельность выше указанных организаций и учреждений в полном объёме восстановлена», — сообщил начальник пресс-службы ведомства Алексей Командыков.

Как сообщает омский интернет-портал «БК55», у этой волны эвакуаций была своя отличительная черта. Звонки с информацией о «минировании» поступали непосредственно в организации, которые находились в «заминированном» здании.

Всего было обследовано порядка 17 объектов в городе. На данный момент сотрудники полиции устанавливают причастных к сообщениям о минировании.

Напомним, 7 ноября люди эвакуировались из торговых центров в Омске из-за ложных сообщений о минировании.

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