 

Школа для пациентов с болезнью Бехтерева прошла в Новосибирске

 21 ноября, 13:11
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Школа для пациентов с болезнью Бехтерева прошла в Новосибирске
Фото предоставлено пресс-службой

Во время занятий в Новосибирской Областной больнице люди с болезнью Бехтерева и специалисты по медицинской реабилитации встретились с ревматологами, реабилитологами и психологами, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения пресс-службы общества взаимопомощи при болезни Бехтерева.

Проект был организован Межрегиональной общественной благотворительной организацией инвалидов «Общество взаимопомощи при болезни Бехтерева», при содействии Института ревматологии и Ассоциации ревматологов России.

«Нам нельзя нервничать, расстраиваться. Нельзя долго лежать или сидеть. Поэтому мы всегда в движении и всегда улыбаемся», — рассказала заместитель председателя Новосибирского областного отделения Общества взаимопомощи при болезни Бехтерева Юлия Гудкова.

Новосибирск — единственный в России город, где занятия школы проводятся ежегодно, начиная с 2015 года. Ведущие специалисты — ревматологи, реабилитологи, психологи — выступают перед пациентами и отвечают на их вопросы.

«Когда пациенту ставят диагноз болезнь Бехтерева — это не повод для депрессии, главное, начать лечение на ранней стадии, и современные методы прекрасно помогают, — считает главный ревматолог Новосибирской области Лариса Богодерова. — Если ещё десять лет назад перед нами стояли вопросы, как снять у больного боль, как помочь немножко выпрямиться, то сейчас вопросы совершенно другие: люди хотят заводить семьи, рожать детей — и успешно это делают».

В программу «Школы» впервые были включены практические занятия по лечебной физкультуре. Комплекс упражнений специально разработан в московском НИИ ревматологии имени Насоновой для пациентов с ревматическими заболеваниями. Комплекс помогает снизить боль в суставах, вернуть человеку подвижность и гибкость.

«Наш опыт и общение во время форума пациентов этого года показали: информация о самых разных аспектах лечения и восстановления очень актуальна. А практические занятия по лечебной физкультуре и скандинавской ходьбе всегда пользуются огромной популярностью среди участников школы для пациентов. Это естественно — пациентам с болезнью Бехтерева в среднем от 18 до 40 лет», — рассказал президент общества взаимопомощи при болезни Бехтерева Алексей Ситало.

Болезнь Бехтерева, или анкилозирующий спондилит — хроническое аутоиммунное заболевание, одно из ревматологических заболеваний. Оно проявляется в возрасте от 18 до 40 лет и, прогрессируя, приводит к инвалидности. В Новосибирской области на учёте с болезнью Бехтерева стоит более 600 человек.

Заболевание представляет собой воспаление межпозвонковых суставов, которое приводит к их сращению. Это нарушает подвижность человека.

Напомним, что в апреле специалисты Новосибирской Областной больницы назвали Новосибирск родиной пульмонологии Сибири и Дальнего Востока.

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