Сотрудница новосибирской исправительной колонии пыталась зарубить священника мечом

Следователи в городе Барабинске Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы исправительной колонии, которая пыталась убить священника мечом, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

По данным следствия, 26-летняя женщина работала по договору найма в ИК-13. Она знала, что с 11:00 до 12:00 на территории колонии находятся православные священнослужители. Сотрудница прошла на территорию при колонии вместе с мечом и пыталась три раза ударить им священника. Её остановили сотрудники учереждения вместе с группой захвата и заключили под стражу.

«Священник не пострадал. Она пронесла меч в административное здание, которое находится за территорией колонии. Неизвестно точно, кем работала подозреваемая», — рассказал корреспонденту Сиб.фм старший помощник руководителя регионального следственного управления Дмитрий Чечулин.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по ним — пятнадцать лет лишения свободы.

Напомним, что в феврале 2015 года московского священника родом из Иркутска обвинили в шпионаже в пользу США.