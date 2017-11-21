Томские школьники попали в космическую программу по освоению Марса

Двое томских школьников прислали вопросы американскому астронавту Илларии Чинелли, школьники вошли в число 12 детей программы Kids2Mars, связанную с организацией по колонизации Марса Mars Society, узнал 21 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТГУ.

Томские школьники Максим Миронов и Алёна Шерстнева стали единственными участниками международного проекта Kids2Mars из России. Специалисты Томского государственного университета помогли детям отправить видеообращения американскому астронавту.

Ученик гимназии № 29 Максим Миронов спросил, можно ли заболеть в космосе. Алёна Шерстнева из Академического лицея поинтересовалась ролью историков, искусствоведов, культурологов и других гуманитариев в освоении космоса.

«Космос давно меня интересовал, дедушка всегда рассказывал удивительные истории, где научные факты переплетались с фантастикой. Моя детская мечта открыть новые планеты и формы жизни никогда меня не покидала, но вопреки советам окружающих я хочу развиваться общественной деятельности и гуманитарных областях», — рассказала Алёна Шерстнева.

Астронавты InnovaSpace выбрали 12 вопросов от школьников из Австралии, Бразилии, Китая, Индии, Италии, Португалии, России, Северной Африки, Великобритании, США и Уругвая. Дети записали видео на своём родном языке, в него будут добавлены субтитры на английском.

Руководитель исследовательской станции по изучению марсианской пустыни (MDRS) в пустыне штата Юта, астронавт Илария Чинелли из США ответит на выбранные вопросы, ролик будет выложен на сайте проекта Kids2Mars.

Проект Kids2Mars был создан основателями Innova Space Таис Руссомано и Мэри Апричард. Цель проекта — подготовить команду астронавтов под руководством астронавту Илларии Чинелли к жизни на Марсе.

Международная организация по колонизации Марса Mars Society при поддержке Nasa построила два жилых модуля в пустыне Юта, США, который моделирует климатические условия красной планеты. Учёные — медики, которые изучают влияние климата Марса на человека. Большинство миссий астронавтов длятся по две-три недели, участники эксперимента ведут подробный дневник каждый день на сайте Mars Desert Research Station.

Напомним, что в ноябре новосибирские рэперы Lentos & Dым выпустили клип с «марсианским» Алтаем.