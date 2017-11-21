Томские учёные создали технологию, которая поможет выяснить причину появления метастазов

Учёный ТПУ Рауль Родригес и его коллеги из Германии и Литвы первыми в мире предложилис помощью оксида графена исследовать отдельные живые клетки, в том числе опасные микроорганизмы и вещества, раковые клетки в человеческом организме, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения пресс-службы Томского политехнического университета.

Технология, разработанная томскими учёными, позволяет контролировать и отделять интересующие их клетки от всех остальных. Они предполагают, что это поможет найти ответ на вопрос, почему появляются метастазы.

«Сейчас для изучения отдельной клетки используют более дорогую технологию — так называемые оптические пинцеты, представляющие собой сложную установку, которая позволяет с помощью лазерного пучка выбирать, перемещать и анализировать отдельную клетку. Открытый нами метод не предполагает использования дополнительного оборудования — нужно лишь покрыть любую поверхность оксидом графена», — объяснил Рауль Родригес.

Он уточнил, что исследование взаимодействия клеток представляет важность для многих направлений в медицине. Та же технология может помочь в разработке биосенсоров.

Оксид графена — окисленный графит, подобный тому, что используется для производства карандашей. В будущем на основе этой технологии можно будет создавать диагностические устройства, вживляемые под кожу, — биосенсоры.

Биосенсоры — это аналитические устройства, в которых чувствительный слой, содержащий биологический материал, реагирует на определённый компонент. Биоматериалом могут служить ферменты, ткани, бактерии, дрожжи, антитела, липосомы, органеллы, рецепторы, ДНК.

«При создании биосенсоров существует та же проблема, что и при создании имплантатов, которые вживляют в организм человека. В имплантате взаимодействие клеток с его поверхностью определяется свойствами смачиваемости. Смачиваемая поверхность позволяет живым клеткам лучше закрепляться на биоимплантах, размножаться и так далее. Поверхность биосенсора тоже должна быть хорошо смачиваемой для того, чтобы мы могли обеспечить присоединение клеток или бактерий к сенсору», — рассказал Рауль Родригес.

Понять, что такое смачиваемая — гидрофильная — поверхность, можно на примере простой воды. Когда капельки воды падают на поверхность материала и растекаются по ней, значит, взаимодействие между каплей и поверхностью высокое и материал гидрофильный. А если капельки воды собираются в шарики, то взаимодействие молекул воды между собой больше, чем с поверхностью, и это говорит нам о том, что материал гидрофобный.

С помощью технологии с использованием оксида графена возможно любой материал сделать гидрофильным. Исследователи предположили, что такая техника сможет в домашних условиях диагностировать на ранних стадиях различные заболевания.

Напомним, что в октябре учёные в Иркутске создали препараты на основе лиственницы для лечения онкологии.