 

Здание прокуратуры в Новосибирской области отдали под залог кредита в 15 млн рублей

 21 ноября, 18:02
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Здание прокуратуры в Новосибирской области отдали под залог кредита в 15 млн рублей
Фото с сайта google.ru/maps

Администрация Барабинского района Новосибирской области для покрытия дефицита бюджета взяла 15 млн рублей в кредит, заложив здание прокуратуры в банке, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения портала «Тайга.инфо» 21 ноября.

Издание сообщило, что Барабинское МКУ «Центр бухгалтерского и материально-технического обеспечения» провело конкурс на предоставление кредита размером в 15 млн рублей под залог недвижимости.

Согласно данным портала госзакупок, деньги потребовались для покрытия дефицита районного бюджета, а в качестве залога власти выбрали служебное здание в Барабинске на улице Комарова, 23а площадью 757,7 квадратных метра и земельный участок, площадь которого достигает двух тысяч квадратных метров. Стоит отметить, что в этом здании расположена Барабинская межрайонная прокуратура. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps и сайта областной прокуратуры.

Конкурс выиграл банк «Акцепт», опередив на торгах банк «Левобережный». Срок кредитования определили на три года. В 2017 году расходы бюджета Барабинского района составили примерно 1,08 млрд рублей, доходы — 1,07 млрд рублей, а дефицит — 5 млн рублей.

Напомним, 31 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных приоритетах в областном бюджете на 2018 год.

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