Жительница Омска попросила президента Путина найти дом для собаки

Женщина опубликовала анонимное письмо, в котором рассказала, что попросила президента Владимира Путина помочь пристроить бездомную собаку, узнал корреспондент Сиб.фм 21 ноября из сообщения группы «Омск ВК» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина рассказала, что решила написать письмо президенту с просьбой о помощи в пристройстве собаки. Она получила ответ из регионального министерства сельского хозяйства и природопользования, в котором ей посоветовали обратиться местные приюты.

«Решила тут написать письмо нашему президенту Владимиру Путину, ведь он у нас такой ярый любитель животных, вот я и решила попросить помощи в пристройстве собаки. Как и стоило ожидать, мне прислали просто отписку, я попросила помощи. — сказано в сообщении. — Если их работу выполняют приюты, такие как „Друг“ и „Будка“, и это они всё делают за свой счёт и счёт пожертвования людей, так зачем же такой человек, как наш президент, когда он не в силах решить проблему с бездомными животными, а всё просто скидывает на плечи общественных организаций».

Напомним, что в сентябре общественная организация «Защити животных» провела в Новосибирске акцию «Тест-драйв» — жители города могли погулять с понравившейся собакой.