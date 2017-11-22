Депутаты омского горсовета выбрали нового мэра

По решению депутатов омского горсовета новым мэром города стала Оксана Фадина, занимавшая пост министра экономики области с 2015 года, узнал корреспондент Сиб.фм 22 ноября из сообщения издания «Новый Омск».

За Фадину единогласно проголосовали все депутаты горсовета. Её главный соперник — глава Калачинского района Фридрих Мецлер — не получил ни одного голоса. Избранный мэр будет руководить городом следующие пять лет.

Оксана Фадина родилась в Омской области в 1976 году. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета. В 2004 году с отличием окончила аспирантуру Омского государственного аграрного университета. С 2015 года занимала должность министра экономики области.

Напомним, что в июле депутаты омского горсовета приняли отставку мэра Двораковского.