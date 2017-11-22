 

Дети и школьники стали самыми чистоплотными жителями Новосибирской области

 22 ноября, 16:52
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Дети и школьники стали самыми чистоплотными жителями Новосибирской области
Фото Алексея Танюшина

Правительство Новосибирской области рассказало об участии более 1,2 млн человек в мероприятиях Года экологии в регионе, ученики школ и воспитанники детских садов выполнили более половины всех экологических проектов, узнал 22 ноября корреспондент Сиб.фм на пресс-конференции в ТАСС.

Жители Новосибирской области участвовали в экологических мероприятиях более 1,2 млн раз с начала 2017 года. За 11 месяцев было реализовано более 500 экологических проектов.

Главными экоактивистами региона стали школьники и воспитанники детских садов. По данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области, более 33 % учащихся и 22 % воспитанников детских садов составили основную массу участников экологических проектов, они участвовали в акциях более 600 тысяч раз.

Остальные категории населения поддержали 32,2 % экологических проектов и участвовали в акциях около 380 тысяч раз. Сотрудники крупных предприятий, малого и среднего бизнеса поддержали чуть более 10 % проектов, а чиновники выходили лишь на 1,6 % акций, то есть всего 19,6 тысячи раз.

«Мы не ожидали, что будет такая высокая активность людей, когда внедряли раздельный сбор мусора. Активнее всего отреагировали школьники, дети и студенты. Все крупные корпорации Новосибирской области частично внедрили раздельный сбор мусора на производстве», — отметил начальник департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области Юрий Марченко.

В природоохранном ведомстве отчитались: было закрыто предприятие углежогов по производству древесного угля, загрязнявшее атмосферу в посёлке Майский Черепановского района. Была прекращена сушка пивной дробины на территории исправительной колонии № 3 в Первомайском районе. Котельную завода РЖД «Желдормаш» перевели на газ, что избавило жителей 80 домов микрорайона «Весенний» от дыма и гари.

Напомним, что в ноябре Красноярск, Кызыл и Томск отказались отчитаться по экологии перед ОНФ.

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